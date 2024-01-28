Великий газопровід з Росії до Китаю затримується у будівництві - FT

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Газопровід "Сила Сибіру 2", який має зʼєднати російські газові родовища з Китаєм затримується у будівництві через продовження перемовин стосовно контракту.

Про це повідомляє Financial Times.

Китай та Росія все ще ведуть перемовини щодо контракту на постачання новим газогоном. Як зазначається, Росія прагне отримати більш вигідну ціну, це затримує початок будівництва.

Про те, що будівництво може затриматись повідомив Премʼєр-міністр Монголії Оюн-Ердене. Він зазначив, що Китай і Росія ще не узгодили ключові деталі цього гігантського проєкту, додавши, що рекордні світові ціни на газ за останні два роки ускладнили переговори.

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Через Монголію має пройти 950 км газогону з 3550 запланованих.

Росія розглядає Китайський ринок як альтернативу Європейському та прагне якнайшвидше переорієнтуватись на експорт до Китаю.

Газопровід "Сила Сибіру 2" дозволить додатково постачати до Китаю 50 млрд кубометрів газу з родовищ на півострові Ямал у Західному Сибіру, який раніше постачався до Європи. Російський державний "Газпром" розпочав техніко-економічне обґрунтування проєкту у 2020 році й хоче, щоб трубопровід був введений в експлуатацію до 2030 року.

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Нагадаємо:

Європейський Союз готується виключити можливість продовження угоди з Росією щодо транзиту газу через Україну після того, як термін її дії закінчиться в кінці року.

У листопаді 2023 року повідомляли, що "Сила Сибіру-2" просувається вкрай повільно через позицію, яку зайняв Китай.