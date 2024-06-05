За 5 месяцев года "Нафтогаз" запустил 36 газовых скважин, треть - высокопроизводительные

Нафтогаз

"Нафтогаз" за 5 месяцев года запустил уже 36 газовых скважин, 11 из которых - высокопроизводительные.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

"За 5 месяцев 2024-го запустили 36 новых газовых скважин! 11 из них - высокодебитные, то есть дают более 100 тыс. куб. м газа в сутки", — говорится в сообщении.

Отмечается, что это на 10% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

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Напомним:

АО "Укргаздобыча" ввела в эксплуатацию две высокодебитные скважины на одном из самых глубоких месторождений Украины, которые дают 390 тысяч кубометров газа в сутки: 270 и 120 тысяч кубометров соответственно.

В прошлом году большинство предприятий группы "Нафтогаз" улучшили свои финансовые результаты минимум на 40%.

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"Нафтогаз Украины" при подготовке к отопительному сезону планирует накопить по крайней мере 13 млрд кубометров газа украинской добычи.

В прошлом году "Нафтогаз" запустил 86 новых скважин, а уже в этом году было запущено еще 7 высокопродуктивных газовых скважин.

Экономическая правда.