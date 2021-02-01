IKEA открыла первый магазин в Украине

Шведская компания IKEA, крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома, 1 февраля открыла первый магазин в Украине - в киевском Blockbuster Mall.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Магазин располагается в Blockbuster Mall и будет работать с 10:00 до 22:00 с соблюдением строгих мер безопасности, включая социальное дистанцирование, обязательное ношение масок, температурный скрининг и частая дезинфекция помещения", - говорится в сообщении.

В связи с нынешними карантинными ограничениями, в магазине могут одновременно находиться не более 500 посетителей.

Отмечается, что для компании это первый магазин "городского формата" в регионе Юго-Восточной Европы (Украина, Румыния, Хорватия, Сербия и Словения).

"Магазин имеет площадь более чем 5000 квадратных метров и предлагает около 5000 товаров и решений для дома.

Почти 2000 наименований доступны в магазине; остальные 3000 - в основном мебель и другие товары большого размера - можно и бесплатно получить в одном из наших 4 пунктов выдачи заказов, в частности, и в магазине, или же выбрать опцию доставки на дом за дополнительную плату", - добавили в IKEA.

Напомним:

Шведская компания IKEA, крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома, объявила, что открывает свой первый магазин в Украине 1 февраля - в киевском Blockbuster Mall.

Ранее сообщалось, что шведская компания IKEA, крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома, намерена до запуска первого физического магазина в Украине расширить доступный ассортимент товаров до 5 тыс. артикулов с действующих 3,6 тыс.

Из-за большого спроса шведский ритейлер мебели IKEA приостановил прием новых заявок и ограничил доставку товаров по Украине.

IKEA планирует открыть два дополнительных пункта выдачи заказов в Киеве, а также удваивает мощности интернет-магазина в Украине.

14 мая шведский магазин IKEA начал работу на украинском рынке и запустил онлайн-магазин.

Покупатели, кроме доставки, смогут забрать товар бесплатно в одном из двух пунктов получения заказов в Киеве.

Договор аренды мебельного ритейлера IKEA Украина с ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве уже подписан, но в связи с эпидемией коронавируса дата открытия магазина IKEA пока не определена.

Ранее сообщалось, что шведская компания IKEA анализирует следующие шаги и возможные даты запуска бизнеса в Украине в связи с пандемией коронавируса.

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