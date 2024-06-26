В Госэнергонадзоре рассказали, при каких условиях Украина пройдет зиму с минимальными отключениями

Пока в Украине не стоит ориентироваться на сегодняшнюю ситуацию в энергосистеме, поскольку в круглосуточном режиме осуществляются аварийно-восстановительные работы на поврежденных объектах.

Об этом сообщил глава Госэнергонадзора Руслан Слободян в эфире "Общественного".

Он также отметил, что рано делать прогнозы на зиму.

"Все будет зависеть от того, сколько поколения удастся отремонтировать к началу зимы. И, что очень важно, насколько сможем защитить объекты критической инфраструктуры системами противовоздушной обороны", – отметил он.

Реклама:

По его словам, если удастся реализовать все запланированное, а также усилить защиту ПВО, Украина пройдет зиму с минимально возможными отключениями.

Читайте также, Как пережить зиму с отключениями электроэнергии. Интервью с энергоэкспертом

Напомним:

Реклама:

В пятницу, 21 июня, с 00:00 до 06:00 и с 13:00 до 23:00 объем ограничений электроэнергии будет больше из-за последней атаки россиян.

Если бы Украине удалось вернуть ЗАЭС в энергосистему, то ограничения практически не понадобились бы, но без станции две зимы у украинцев гарантированно будут действовать графики света.

Зимой дефицит электроэнергии составит до 35%, в результате чего украинцы могут получать пять-шесть часов света в день.

До зимы в Украине можно восстановить 200-250 МВт генерации (или 7,1%) из необходимой потребности в 3,5 ГВт. Такие темпы создания новых генерирующих мощностей можно назвать "стахановскими".

Достаточно реально, что зимой украинцы могут получать пять-шесть часов света в день, но все будет зависеть от обстоятельств.

Экономическая правда