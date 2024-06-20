В отдельные часы пятницы ограничения света будут больше - "Укрэнерго"

В пятницу, 21 июня, с 00:00 до 06:00 и с 13:00 до 23:00 объем ограничений электроэнергии будет больше из-за последней атаки россиян.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"С 00:00 до 06:00 и с 13:00 до 23:00 объем ограничений будет больше. Причина - последствия массированных атак россиян по энергообъектам", - говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

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Напомним:

В пятницу, 21 июня, стабилизационные отключения электроэнергии будут применять в течение всех суток.

В Украине во время последних атак 20 июня на 2-х энергообъектах ранены 7 работников.

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Российские военные ночью 20 июня атаковали теплоэлектростанцию ДТЭК, в результате чего трое энергетиков получили ранения и серьезно повреждено оборудование станции.

Ранее Укрэнерго сообщило, что ночью 20 июня в результате атаки россиян повреждения получили объекты гражданской энергетической инфраструктуры в четырех областях Украины: Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Киевской.

Экономическая правда.