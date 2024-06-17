"Стахановские" темпы: к зиме удастся восстановить лишь 7% от потребностей энергетики - эксперт

До зимы в Украине можно восстановить 200-250 МВт генерации (или 7,1%) из необходимой потребности в 3,5 ГВт. Такие темпы создания новых генерирующих мощностей можно назвать "стахановскими".

Такое мнение высказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, пишет ZN.ua.

По оценке эксперта, работа идет по многим направлениям и многие проекты уже реализуются. Однако даже совместные усилия бизнеса, муниципальных структур и государственных компаний дадут в лучшем случае результат в виде дополнительного объема генерации в размере до 250 МВт. Такой объем новой генерации эксперт считает хорошим результатом и оптимистичным сценарием.

К следующему году, по его мнению, вполне возможно установить дополнительно от одного гигаватта энергетических мощностей до 1,2 ГВт. Это будет восстановление примерно 34-35% от потребности. Соответствующие темпы строительства, по мнению Александра Харченко, являются фактически рекордными, поскольку реализация большинства генерирующих проектов в мире такого объема требует от трех до пяти лет.

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Напомним:

Достаточно реально, что зимой украинцы могут получать пять-шесть часов света в день, но все будет зависеть от обстоятельств.

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С 24 июня критическая инфраструктура получит приоритет в электроснабжении, а остальная электроэнергия будет распределена равномерно между областями.

Если Россия продолжит воздушные атаки по электростанциям в Украине, то, по худшему сценарию, зимой украинцы могут проводить до 20 часов в день без электричества и отопления.

Экономическая правда.