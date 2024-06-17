Зимой дефицит электроэнергии составит до 35% – Yasno

Зимой дефицит электроэнергии составит до 35%, в результате чего украинцы могут получать пять-шесть часов света в день.

Об этом в эфире телемарафона сказал генеральный директор YASNO Сергей Коваленко, пишет Суспільне.

По его словам, дефицит электроэнергии точно будет, и сейчас речь идет о том, какой будет размер дефицита.

"Очень трудно прогнозировать зиму, потому что сейчас лето и непонятно, с какой генерацией мы выйдем на отопительный сезон. Мы точно знаем, что зимний пик достаточно большой. Если генерация плюс возможности по импорту останутся на том же уровне, как есть, то дефицит будет достигать под 35%.

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Если потом отнять критическую инфраструктуру, если потом все сделать, то мы можем действительно сидеть 6-7 часов со светом. Но это надо уже в августе обсуждать, потому что будет понятно, какие у нас возможности по импорту и сколько мы успеем, восстановить генерации", - пояснил Коваленко.

По его словам, бытовым потребителям и бизнесу надо быть готовыми к значительному дефициту электроэнергии.

"Как можно к нему приготовиться? Это альтернативные варианты жизни. Начиная от батарей, батареек разного формата, и заканчивая генерацией, которая может быть. Если есть возможность - солнечные панели, инверторы, батареи, генераторы и так далее", - резюмировал он.

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Напомним:

До зимы в Украине можно восстановить 200-250 МВт генерации (или 7,1%) из необходимой потребности в 3,5 ГВт. Такие темпы создания новых генерирующих мощностей можно назвать "стахановскими".

Достаточно реально, что зимой украинцы могут получать пять-шесть часов света в день, но все будет зависеть от обстоятельств.

С 24 июня критическая инфраструктура получит приоритет в электроснабжении, а остальная электроэнергия будет распределена равномерно между областями.

Если Россия продолжит воздушные атаки по электростанциям в Украине, то, по худшему сценарию, зимой украинцы могут проводить до 20 часов в день без электричества и отопления.

Экономическая правда