Гендир Yasno: взимку українцям можуть давати світло по п’ять-шість годин на день

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Досить реально, що взимку українці можуть отримувати п'ять-шість годин світла на день, але все буде залежати від обставин.

Про це в ефірі Business Breakfast повідомив генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко.

"Якщо відповідати на запитання: шість-п'ять годин світла для споживачів на день - це досить реально, але я думаю, що може бути краще. Це залежить від того, скільки ми відновимо. Тому за прогнозом на зиму: я вважаю, що потрібно готуватися, виходячи з того, що буде 5-6 годин на день. Але наприкінці серпня потрібно буде оновити прогноз", - сказав гендиректор Yasno.

Коваленко зазначив, що взимку пік споживання електроенергії ще більший, ніж улітку. Він спрогнозував, що генераційний дефіцит може становити 30-35%.

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"Щодо зими, то весь прогноз базується на двох речах: чи зможемо ми збільшити фізичну можливість імпорту електроенергії. Про це вже всі говорили, я сподіваюся, що до кінця літа чи початку опалювального сезону у нас збільшиться ця фізична можливість для імпорту. По-друге, всі атомні блоки ремонтуються зараз, щоби все працювало взимку. По-третє, ми частково відремонтуємо те, що можна відремонтувати", – повідомив він.

Він зазначив, що відключення будуть залежати, зокрема, від температури. Якщо взимку буде +10 градусів у середньому, то це буде для нас позитивно. Якщо буде -15 і більше - негативно, бо чим нижча температура, тим більше споживання на опалення..

При цьому Коваленко нагадав, що влітку пік споживання електроенергії на 30% більше, ніж у березні-квітні - насамперед через використання кондиціонерів, а також через ремонт атомної генерації. Зараз дефіцит електрики становить від 15 до 25%.

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Нагадаємо:

З 24 червня критична інфраструктура отримає пріоритет в електропостачанні, а решта електроенергії буде розподілена рівномірно між областями.

Якщо Росія продовжить повітряні атаки по електростанціях в Україні, то, за найгіршим сценарієм, взимку українці можуть проводити до 20 годин на день без електрики й опалення.

Економічна правда.