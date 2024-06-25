Один з міжнародних банків розглядає можливості для кредитування у оборонному секторі

ЕП

"Укрсиббанк", більшість акцій якого належить французькій BNP Paribas, працює над зміною політики кредитування, яка зможе дозволити здійснювати кредитування проєктів у оборонному секторі економіки України.

Про це повідомила Наталія Савчук, заступниця голови правління "Укрсиббанк" під час Банківського форуму, організованого "Економічною правдою".

"Укрсиббанк зараз працює над зміною кредитної політики, для того, щоб ми могли кредитувати ті чи інші продукти з точки зору оборонного сектору", - повідомила Наталія Савчук. "Оборонний сектор ми не визначали для себе пріоритетним. Але ми бачмо зараз як Франція підтримує Україну і банки змінюють свої підходи, дивлячись на те, які сьогодні пріоритети", - додала вона.

Банк готовий до розгляду як короткострокових, так і довгострокових проєктів у оборонному і зокрема у енергетичному секторі.

Реклама:

Як правило міжнародним банкам заборонено кредитувати сектори економіки, які повʼязані з війною. Це рішення може свідчити про зміну політики міжнародних банків щодо кредитування оборонного сектору України.

60% акцій "Укрсиббанк" належить французькій компанії BNP Paribas SA, 40% належить ЄБРР.

Економічна правда

Реклама: