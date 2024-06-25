Нацбанк пропонує збільшити штраф за невиконання заходів проти незаконних P2P платежів до 5% від обороту
Національний банк України пропонує податковому Комітету Ради збільшити штраф за сприяння незаконним P2P платежам для банків до 5% від обороту.
Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев під час Банківського форуму, організованого "Економічною правдою".
Пропозицію хочуть реалізувати у межах Законопроєкту 11043, який містить ряд заходів на більш жорстке регулювання відносин, задля протидії незаконних переведень.
До 5% від обороту пропонують збільшити штраф за участь і невиконання заходів, спрямованих на протидію незаконним P2P переведень.
Гетьманцев запевнив, що такі заходи будуть більш болісними не для банків, а для "фінок".
"Я хочу, щоб усі присутні почули, ця схема (незаконні P2P платежі - ЕП) неможлива без участі посадовців, менеджерів комерційних банків. Жодна мережа дроперів не може існувати без сприяння і активної допомоги того чи іншого банку, тому і дії НБУ спрямовані по відношенню до комерційних банків щодо вимог по здійсненню фінансового моніторингу", - зазначив голова податкового комітету.
Економічна правда