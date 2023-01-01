Банківський форум

Наша Мета

Подивитися на банківський бізнес з трьох точок зору. По-перше, з точки зору клієнтів, які хочуть отримувати сучасний продукт та бути впевненими у збереженні своїх заощаджень. По-друге, з точки зору держави та регулятора, якому важливо забезпечити стабільність економіки та водночас наповнювати бюджет. По-третє, з точки зору самих банкірів.