Банківський форум

Банківська система зуміла вистояти в умовах повномасштабної війни та навіть показати виняткову прибутковість. Чи вдасться зберегти таку ситуацію у майбутньому?
Ми збираємо банкірів, представників парламенту, уряду та Національного банку, аби обговорити стан фінансової системи в умовах безпрецедентних викликів, а також те, як на цю стабільність вплинуть рішення держави щодо підвищення ставок оподаткування банків.
Подивитися на банківський бізнес з трьох точок зору. По-перше, з точки зору клієнтів, які хочуть отримувати сучасний продукт та бути впевненими у збереженні своїх заощаджень. По-друге, з точки зору держави та регулятора, якому важливо забезпечити стабільність економіки та водночас наповнювати бюджет. По-третє, з точки зору самих банкірів.
Зібрати в одному місці банки, регулятора, бізнес та державу та надати їм можливість подискутувати на наболілі теми.
Дізнайся більше про спікерів, які будуть на нашому івенті
Андрій Пишний
Голова Національного банку України
Данило Гетманцев
Голова податкового комітету Верховної Ради
Юрій Драганчук
Заступник міністра фінансів з питань європейської інтеграції
Микола Максимчук
В.о. головного редактора “Економічної правди”
Володимир Лавренчук
Голова наглядової
ради Ощадбанку, директор NEQSOL Holding Україна
Дмитро Олійник
Заступник Голови Національного банку
Сергій Черненко
Голова правління ПУМБ
Лариса Бондарєва
Заступниця голови правління Райффайзен Банку
Андрій Семченко
Директор з корпоративного бізнесу страхової компанії "ІНГО"
Вікторія Страхова
Членкиня Наглядової ради АТ «Укрексімбанк», представниця держави від Президента України
Світлана Рекрут
Директорка-розпорядниця Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
Гліб Вишлінський
Директор Центру економічної стратегії
Андрій Пишний
Директор з корпоративного бізнесу Страхової компанії ІНГО
16.00 - 16.40
Вступна розмова
Чи має банківська система достатній запас міцності. Вступна розмова в.о. головного редактора “Економічної правди” Миколи Максимчука з головою НБУ Андрієм Пишним
Як банківській системі вдалося пережити два роки майже без втрат.
16.40 - 17.30
Панель 1
Український банкінг на третій рік великої війни: результати, плани та очікування
17.30 - 18.00
Перерва на каву
18.00 - 18.30
SmallTalk
Директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський з Головою податкового комітету Верховної Ради Данилом Гетманцевим про оподаткування банків
18.30 - 19.30
Панель 2
Гроші на бізнес. Модератор журналіст Економічної правди Ярослав Вінокуров
Як банки можуть допомогти підприємцям та економіці
19.30 - 21.00
Нетворкінг