Эскалация торговой войны: ЕС введет 38% пошлины на электромобили из Китая

Со следующего месяца Европейский Союз введет дополнительные пошлины на электромобили из Китая на уровне 38,1%, что приведет к эскалации глобальной торговой войны и увеличению стоимости продажи автомобилей в Европе для компаний от китайской BYD Co. до Tesla Inc.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Блок официально уведомил автопроизводителей, включая BYD Co., Geely Automotive Holdings Ltd., SAIC Motor Corp Ltd., о пошлинах, которые должны быть введены примерно 4 июля. Китайские производители электромобилей все более агрессивно продвигаются в Европу на фоне внутренней ценовой войны и многолетнего лидерства в этой технологии.

Индивидуальные пошлины на BYD составят 17,4%, Geely - 20% и SAIC - 38,1%, сообщила комиссия в среду.

Китай дал понять, что готов к ответным действиям, угрожая мерами в сельском хозяйстве, авиации и автомобилях с большими двигателями. Пекин уже начал расследование в отношении некоторых видов европейского алкоголя, и результаты могут быть вскоре.

Накануне сообщалось, что Европейская Комиссия планирует объявить китайским производителям электромобилей временные тарифы, которые могут достичь около 25%.

Планы китайских автопроизводителей инвестировать в Европу не остановятся из-за антисубсидийного расследования ЕС в отношении электромобилей китайского происхождения.

Volvo со штаб-квартирой в Швеции, мажоритарным владельцем которой является китайский автопроизводитель Geely, рассматривает планы переноса производства некоторых авто из КНР в Бельгию.

Китай готов ввести тарифы до 25% на импортные автомобили автопроизводителей ЕС и США на фоне эскалации торговой напряженности.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден повышает тарифные ставки на импорт китайских товаров, среди которых полупроводники, аккумуляторы, солнечные батареи и электромобили.

