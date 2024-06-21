Китай предупреждает о "торговой войне" с ЕС из-за противодействия электрокарам

Пекин предупредил, что эскалация противоречий с ЕС по импорту китайских электромобилей может спровоцировать торговую войну.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Трехдневный визит министра экономики Германии Роберта Хабека в Китай - первый визит высокопоставленного чиновника в Китай с тех пор, как ЕС предложил тарифы на импорт электромобилей китайского производства. Тарифы вызвали контрмеры со стороны Китая и жесткую критику со стороны китайских чиновников.

На этой неделе китайские автопроизводители призвали Пекин повысить тарифы на импортные европейские автомобили с бензиновым двигателем, а правительство начало расследование демпингового импорта свинины из ЕС в ответ на действия Европейской комиссии.

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"Ответственность полностью лежит на стороне ЕС", - заявил представитель министерства торговли Китая.

"В своем расследовании по компенсационным пошлинам европейская сторона запугивала и принуждала китайские предприятия, угрожала применить карательные высокие тарифные ставки и требовала чрезмерно широкую информацию", - добавили в министерстве.

Решение ЕС по тарифам на электромобили погрузило торговые связи с Китаем до нового минимума. Но китайские государственные СМИ изобразили визит как шанс разрядить напряженность. Некоторые эксперты считают, что Германия должна искать консенсус.

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Напомним:

Правительство премьер-министра Канады Джастина Трюдо готовит потенциальные новые тарифы на электромобили китайского производства, чтобы согласовать действия Канады с действиями США и Европейского Союза.

Китайские автопроизводители призвали правительство ответить на решение ЕС ограничить экспорт китайских электромобилей путем повышения тарифов на импорт европейских автомобилей с бензиновым двигателем.

Со следующего месяца Европейский Союз введет дополнительные пошлины на электромобили из Китая на уровне 38,1%, что приведет к эскалации глобальной торговой войны и увеличению стоимости продажи автомобилей в Европе для компаний от китайской BYD Co. до Tesla Inc.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден повышает тарифные ставки на импорт китайских товаров, среди которых полупроводники, аккумуляторы, солнечные батареи и электромобили.

Экономическая правда.