Китай хочет, чтобы ЕС отменил введение тарифов на электромобили страны

Пекин хочет, чтобы ЕС отменил свои тарифы на китайские электромобили, действие которых вступит в силу до 4 июля, после того, как обе стороны договорились провести новые торговые переговоры.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Временные пошлины Европейского Союза в размере до 38,1% на импортные электромобили китайского производства должны вступить в силу до 4 июля, пока блок расследует чрезмерные и несправедливые субсидии, которые он называет чрезмерными.

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Китай неоднократно призывал ЕС отменить свои тарифы, выражая готовность к переговорам. Пекин не хочет быть втянутым в еще одну тарифную войну, все еще страдая от американских тарифов на свои товары, введенных администрацией Трампа, но заявляет, что примет все меры для защиты китайских фирм, если это произойдет.

Обе стороны согласились возобновить переговоры после телефонного разговора между комиссаром ЕС Валдисом Домбровскисом и министром торговли Китая в субботу во время визита в Китай министра экономики Германии, который заявил, что двери для обсуждения "открыты".

Китайская газета Global Times, ссылаясь на обозревателей, заявила, что лучшим результатом будет, если ЕС отменит свое тарифное решение до 4 июля.

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Но Еврокомиссия, аналитики и европейские торговые лоббистские группы подчеркнули, что переговоры будут серьезным делом, и Китай должен быть готовым пойти на значительные уступки.

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Напомним:

Пекин предупредил, что эскалация противоречий с ЕС по импорту китайских электромобилей может спровоцировать торговую войну.

Правительство премьер-министра Канады Джастина Трюдо готовит потенциальные новые тарифы на электромобили китайского производства, чтобы согласовать действия Канады с действиями США и Европейского Союза.

Китайские автопроизводители призвали правительство ответить на решение ЕС ограничить экспорт китайских электромобилей путем повышения тарифов на импорт европейских автомобилей с бензиновым двигателем.

Со следующего месяца Европейский Союз введет дополнительные пошлины на электромобили из Китая на уровне 38,1%, что приведет к эскалации глобальной торговой войны и увеличению стоимости продажи автомобилей в Европе для компаний от китайской BYD Co. до Tesla Inc.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден повышает тарифные ставки на импорт китайских товаров, среди которых полупроводники, аккумуляторы, солнечные батареи и электромобили.

Экономическая правда.