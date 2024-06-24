Фонд госимущества завершил национализацию Нефтяной компании "Альянс-Украина"

Фонд государственного имущества завершил процесс регистрации права собственности государства на Нефтяную компанию "Альянс-Украина".

Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

"Фонд государственного имущества завершил процесс регистрации права собственности государства на 100% доли в уставном капитале ООО "Нефтяная компания "Альянс-Украина", - говорится в сообщении.

Следующий этап - подготовить нефтетрейдера, активы которого оцениваются в более 450 млн грн, к продаже. Национализированную компанию передали Фонду госимущества после соответствующего решения ВАКС.

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Также этим решением ФГИУ получил 49% в ООО "Альянс Холдинг", 51% которой владеет компания Shell. Команда Фонда сейчас очищает национализированную долю и регистрирует право собственности за государством.

Напомним:

Фонд госимущества (ФГИУ) планирует выставить национализированные 49% сети АЗС Shell в Украине на приватизационный аукцион - интерес к покупке проявляют как украинские, так и зарубежные нефтяные компании.

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Ранее Высший антикоррупционный суд отказал Министерству юстиции во взыскании в доход государства 49% ООО "Альянс Холдинг", которое управляет сетью автозаправочных станций Shell в Украине.

В феврале, ВАКС удовлетворил иск Министерства юстиции о национализации украинских активов подсанкционного российского олигарха с Эдуарда Худайнатова.

Апелляционная палата ВА КСудовлетворила ходатайство Министерства юстиции о взыскании в доход государства украинских активов россиянина Эдуарда Худайнатова в виде 49% ООО "Альянс Холдинг", которое управляет АЗС Shell.

После этого Фонд государственного имущества получил санкционные активы россиянина Эдуарда Худайнатова, в частности 49% ООО "Альянс Холдинг", которое управляет украинской сетью автозаправочных станций под брендом Shell.

Сообщалось, что Фонд госимущества планирует выставить национализированную долю 49% сети АЗС Shell на открытый аукцион и не будет предлагать выкупить ее глобальной компании Shell.

Экономическая правда