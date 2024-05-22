Приватизацией национализированной доли сети АЗС Shell интересуются иностранные компании – ФГИУ

Фонд госимущества (ФГИУ) планирует выставить национализированные 49% сети АЗС Shell в Украине на приватизационный аукцион - интерес к покупке проявляют как украинские, так и зарубежные нефтяные компании.

Об этом заявил глава ФГИУ Виталий Коваль в интервью Forbes Украина.

"К национализированной доле заправок Shell очень живой интерес на рынке не только украинских, но и зарубежных нефтяные группы", - заявил Коваль. При этом он не озвучил названий этих компаний.

Глава ФГИУ добавил, что также будет рад, если Shell сам выкупит эту долю на приватизационном аукционе.

Реклама:

Напомним:

Ранее Высший антикоррупционный суд отказал Министерству юстиции во взыскании в доход государства 49% ООО "Альянс Холдинг", которое управляет сетью автозаправочных станций Shell в Украине.

В феврале, ВАКС удовлетворил иск Министерства юстиции о национализации украинских активов подсанкционного российского олигарха с Эдуарда Худайнатова.

Реклама:

Апелляционная палата ВА КСудовлетворила ходатайство Министерства юстиции о взыскании в доход государства украинских активов россиянина Эдуарда Худайнатова в виде 49% ООО "Альянс Холдинг", которое управляет АЗС Shell.

После этого Фонд государственного имущества получил санкционные активы россиянина Эдуарда Худайнатова, в частности 49% ООО "Альянс Холдинг", которое управляет украинской сетью автозаправочных станций под брендом Shell.

Сообщалось, что Фонд госимущества планирует выставить национализированную долю 49% сети АЗС Shell на открытый аукцион и не будет предлагать выкупить ее глобальной компании Shell.

Экономическая правда