Украинцам стоит готовиться к подорожанию продуктов из-за энергокризиса - СМИ

Украинцам стоит готовиться к росту цен на продукты питания из-за перебоев с электроснабжением.

Об этом сообщает издание Forbes Ukraine.

В частности, в сети АТБ в июне-июле ожидается рост цен на рыбные консервы, подсолнечное масло и майонез на 5-15% из-за проблем с электроснабжением, девальвации и подорожания логистики. В Auchan фиксируют подорожание хлеба и сахара из-за остановки некоторых производств, которые ждут стабилизации в энергетике.

Сети Varus и Fozzy Group (Сильпо, Фора) пока не меняют цены, но сокращают предложение скоропортящихся товаров и сталкиваются с проблемами в поставках от небольших локальных предприятий, которые не имеют генераторов.

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Молочная отрасль больше всего страдает от отключений света, поскольку для хранения молочных продуктов нужна бесперебойная электроэнергия. По словам председателя совета директоров "Союза молочных предприятий Украины" Вадима Чагаровского, использование генераторов приведет к подорожанию молочной продукции на 10% сначала, а к осени - на 25-30%.

Хлеб также может подорожать, но дефицит электричества - не единственная проблема. На его цену также влияет дефицит критически важных работников и рост стоимости зерна, пишет издание.

По подсчету Forbes, перебои с электричеством могут увеличить стоимость бакалеи на 5-15%, а молочных продуктов - на 30%.

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Напомним:

В пятницу, 21 июня, с 00:00 до 06:00 и с 13:00 до 23:00 объем ограничений электроэнергии будет больше из-за последней атаки россиян.

Если бы Украине удалось вернуть ЗАЭС в энергосистему, то ограничения практически не понадобились бы, но без станции две зимы у украинцев гарантированно будут действовать графики света.

Зимой дефицит электроэнергии составит до 35%, в результате чего украинцы могут получать пять-шесть часов света в день.

До зимы в Украине можно восстановить 200-250 МВт генерации (или 7,1%) из необходимой потребности в 3,5 ГВт. Такие темпы создания новых генерирующих мощностей можно назвать "стахановскими".

Достаточно реально, что зимой украинцы могут получать пять-шесть часов света в день, но все будет зависеть от обстоятельств.

Экономическая правда.