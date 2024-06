В Центробанке РФ признают проблемы с импортом из-за трудностей с платежами

Санкции и проблемы с расчетами нанесли ощутимый удар по импорту, признали руководители Центробанка РФ при обсуждении ключевой ставки в начале июня. Главная причина - сложности в оплате товаров.

Об этом пишет The Moscow Times.

Опрос более 1000 компаний, проведенный по просьбе издания, показал, что лишь 15% платежей, осуществленных начиная с февраля (когда США пригрозили банкам Китая, Турции и других стран вторичными санкциями), на начало июня дошли до получателей. Большинство остальных находились на проверке в банке.

Сдержанная из-за санкционных ограничений динамика импорта при устойчивом экспорте создает предпосылки для укрепления рубля, отмечают руководители Центробанка РФ - их волнует прежде всего влияние на инфляцию.

Реклама:

"Влияние укрепления рубля, по их мнению, "в значительной степени может быть компенсировано влиянием санкционных ограничений на цены импортных товаров и услуг", а проще говоря, подорожанием импорта", - пишет издание.

Оплата и доставка товаров обходятся импортерам все дороже. Доставка грузов из Китая быстро дорожает и к середине июня достигла максимума с начала 2023 года.

Напомним:

Реклама:

Три крупнейших банка Китая - Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank и Bank of China - перестали принимать платежи из российских подсанкционных финорганизаций.

Турецкие банки отказываются от работы с российскими, опасаясь вторичных санкций.

Турецкие банки ужесточили политику в отношении российских клиентов - некоторые финансовые организации начали закрывать компаниям счета и повысили требования к физлицам, которые собираются открыть карту. В Кремле подтвердили, что проблема действительно существует.

Госбанки Китая ужесточают ограничения на финансирование российских клиентов после того, как США пригрозили вторичными санкциями против иностранных финансовых фирм, которые помогают РФ в военных действиях в Украине.

Сразу несколько китайских банков перестали принимать платежи в юанях из России и начали возвращать такие трансакции клиентам. Новые ограничения вызваны опасениями из-за возможного введения вторичных санкций и давления со стороны США.