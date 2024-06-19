Ситуация с электроснабжением улучшится в августе - Госэнергонадзор

Ситуация с электроснабжением потребителей улучшится в августе 2024 года, что связано прежде всего с завершением планово-предупредительных ремонтов (ПЗР) на ряде энергоблоков АЭС.

Об этом сообщила Государственная инспекция по энергетическому надзору Украины (Госэнергонадзор) со ссылкой на ее председателя Руслана Слободяна.

"Облегчение ожидаем в августе, учитывая завершение ремонтных работ на некоторых атомных энергоблоках и уменьшение количества объектов с гарантированным электроснабжением", — сказал он в эфире "Суспільного".

По словам Слободяна, атомная генерация является базисом, обеспечивающим более 50% потребностей потребителей даже после оккупации Запорожской АЭС. Сейчас продолжаются ремонтные работы и развитие децентрализованной генерации, чтобы добавить мощности в энергосистему и покрыть дефицит.

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"Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее выполнить работы. В то же время в ближайшие полтора месяца ожидается несколько сложная ситуация с поставками электроэнергии", - отметил глава инспекции.

Напомним:

Процесс обновления перечня объектов критически важной инфраструктуры с гарантированным электроснабжением происходит в каждой области. Ожидается, что этот процесс завершится до 1 июля.

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Если бы Украине удалось вернуть ЗАЭС в энергосистему, то ограничения практически не понадобились бы, но без станции две зимы у украинцев гарантированно будут действовать графики света.

Зимой дефицит электроэнергии составит до 35%, в результате чего украинцы могут получать пять-шесть часов света в день.

До зимы в Украине можно восстановить 200-250 МВт генерации (или 7,1%) из необходимой потребности в 3,5 ГВт. Такие темпы создания новых генерирующих мощностей можно назвать "стахановскими".

Достаточно реально, что зимой украинцы могут получать пять-шесть часов света в день, но все будет зависеть от обстоятельств.

Экономическая правда.