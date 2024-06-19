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В Україні перелік об’єктів, які не підлягають знеструмленню, пропонують розділити за сезонами

Середа, 19 червня 2024, 11:40 - Віктор Волокіта

Наразі процес оновлення переліку об’єктів критично важливої інфраструктури з гарантованим електропостачанням відбувається у кожній області. Очікується, що цей процес завершиться до 1 липня. 

Про це повідомив голова Держенергонагляду Руслан Слободян в ефірі "Суспільного".

"Наразі в багатьох областях з переліку об’єктів з гарантованим електропостачанням вже виключено десятки, а в деяких областях – понад сотню споживачів. Логіка процесу в тому, що важливо віднайти баланс і захистити об’єкти критичної інфраструктури від відключень, водночас не створюючи надмірного навантаження на інших", – зауважив Руслан Слободян.

Також він повідомив, що перелік об’єктів критичної інфраструктури з гарантованим електропостачанням пропонується розділити за сезонами – на літній та зимовий. "Зараз до переліку включено серед іншого об’єкти, що надзвичайно важливі упродовж опалювального періоду, але влітку не працюють. Тому зараз їх доцільно виключити з переліку, а із настанням холодів повернути до нього. 

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Пов’язано це з тим, що поруч з такими об’єктами до ліній електропередачі підключено багато інших споживачів, що можуть бути задіяні у графіках знеструмлень", – пояснив він.

Крім того, там, де не  можна заживити об’єкти на різні лінії електропередачі, розглядається можливість ручного перемикання у випадку застосування графіків відключень. 

Зокрема, така практика застосовувалась взимку 2022 - 2023 років, яка досить ефективна для досягнення соціальної справедливості. 

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 "На жаль, на сьогодні не всі мережі у нас повністю автоматизовані й далеко не всі частини мережі можна вимикати та вмикати дистанційно. Іноді потрібно виїхати в якийсь розподільний пункт і там вже на місці вимкнути частину лінії. Це, звичайно, потребує додаткових зусиль операторів системи розподілу", – зауважив він.

Нагадаємо:

Державна інспекція енергетичного нагляду проводить інвентаризацію об'єктів критичної інфраструктури, за результатами якої складуть оновлений список об'єктів, які не підлягатимуть відключенням.

Економічна правда

інфраструктура електроенергія Україна
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