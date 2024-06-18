Верховная Рада приняла закон о "клубе белого бизнеса".

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Согласно его информации, "за" проголосовало 263 депутата.

Напомним:

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Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал ко второму чтению в парламенте законопроект о создании "клуба белого бизнеса".

"Законопроект значительно доработан вместе с бизнес-ассоциациями и экспертами. Все замечания и рекомендации должны были быть учтены. Плюс улучшили норму об амортизации оборудования для бизнеса", - написал он.

По словам главы налогового комитета Даниила Гетманцева, законопроектом предлагается:

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введение Перечня налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, которые будут пользоваться рядом преимуществ в налоговом администрировании во время военного положения;

в Перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства будут включаться юридические лица и физические лица-предприниматели, резиденты Дія.Сіту, которые будут отвечать ряду требований и критериев с учетом системы налогообложения (в частности, требования к уровню уплаты налогов, требования к уровню начисления заработной платы и т.д.);

Налогоплательщики с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, включенные в перечень, будут получать следующие преимущества:

мораторий на документальные проверки, кроме некоторых видов;

сокращение сроков камеральной и документальной проверок в целях бюджетного возмещения;

сокращение сроков предоставления индивидуальных налоговых консультаций;

за налогоплательщиком закрепляется комплаенс-менеджер, с которым плательщик сможет взаимодействовать в том числе с использованием средств дистанционной связи, в том числе в режиме видеоконференции.

Экономическая правда