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Дело на 5 миллиардов: суд взял под стражу двух руководителей департаментов IBOX банка

Вторник, 18 июня 2024, 14:47 - Артур Крыжный

По материалам Бюро экономической безопасности, двух руководителей "Айбокс Банка", подозреваемых в отмывании 5 миллиардов гривен для казино, взяли под стражу.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

В ходе следствия установлено, что подозреваемые совместно с акционерами банка организовали схему легализации средств с использованием "мискодинга". Для ее реализации было создано более 20 подконтрольных компаний, которые открыли счета в этом банке.

В дальнейшем игроки нелегальных онлайн-казино зачисляли деньги на реквизиты упомянутых компаний для пополнения своих игровых аккаунтов. При этом в назначении платежа они указывали оплату несуществующих товаров и услуг.

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На основании собранных доказательств чиновникам банка, в том числе его совладелице, детективы БЭБ сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 203-2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас трое подозреваемых объявлены в розыск, принимаются меры по экстрадиции фигурантов в Украину для привлечения к уголовной ответственности.

Досудебное расследование продолжается.

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Напоминаем:

Государственная налоговая служба получила 550 миллионов гривен во исполнение решения Фонда гарантирования вкладов об удовлетворении требований восьмой очереди кредиторов АО "Айбокс Банк".

Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности в среду, 8 марта, провели обыски в офисах и отделениях "Айбокс банка", днем ранее НБУ лишил его лицензии.

Бюро экономической безопасности подозревает должностных лиц банка в содействии в уклонении от уплаты налогов игровому бизнесу на сумму 400 миллионов гривен.

Национальный банк решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать АО "АЙБОКС БАНК" из-за систематического нарушения требований закона о финансовом мониторинге.

Економічна правда.

БЭБ банк игорный бизнес
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