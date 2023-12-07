Налоговой перевели более полумиллиарда долга ликвидированного "Айбокс банка"

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Государственная налоговая служба получила 550 миллионов гривен во исполнение решения Фонда гарантирования вкладов об удовлетворении требований восьмой очереди кредиторов АО "Айбокс Банк".

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

"Таким образом, были частично удовлетворены требования налоговой, начисленные по результатам проверки деятельности банка за период до принятия решения о его ликвидации", - отметили в Фонде.

Учитывая, что перечисленные банком средства должны быть направлены в госбюджет и стать ощутимой финансовой поддержкой воюющей страны, все процедурные моменты были выполнены в сжатые сроки.

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На сегодняшний день требования кредиторов банка удовлетворены на общую сумму 1 млрд 346 млн грн. В то же время в рамках гарантированной суммы возмещения вкладчикам банка выплачено более 280 млн грн (около 95% от общей гарантированной суммы, предназначенной к выплате).

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Напоминаем:

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Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности в среду, 8 марта, провели обыски в офисах и отделениях "Айбокс банка", днем ранее НБУ лишил его лицензии.

Бюро экономической безопасности подозревает должностных лиц банка в содействии в уклонении от уплаты налогов игровому бизнесу на сумму 400 миллионов гривен.

Национальный банк решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать АО "АЙБОКС БАНК" из-за систематического нарушения требований закона о финансовом мониторинге.