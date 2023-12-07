Налоговой перевели более полумиллиарда долга ликвидированного "Айбокс банка"
Государственная налоговая служба получила 550 миллионов гривен во исполнение решения Фонда гарантирования вкладов об удовлетворении требований восьмой очереди кредиторов АО "Айбокс Банк".
Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
"Таким образом, были частично удовлетворены требования налоговой, начисленные по результатам проверки деятельности банка за период до принятия решения о его ликвидации", - отметили в Фонде.
Учитывая, что перечисленные банком средства должны быть направлены в госбюджет и стать ощутимой финансовой поддержкой воюющей страны, все процедурные моменты были выполнены в сжатые сроки.
На сегодняшний день требования кредиторов банка удовлетворены на общую сумму 1 млрд 346 млн грн. В то же время в рамках гарантированной суммы возмещения вкладчикам банка выплачено более 280 млн грн (около 95% от общей гарантированной суммы, предназначенной к выплате).
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Напоминаем:
Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности в среду, 8 марта, провели обыски в офисах и отделениях "Айбокс банка", днем ранее НБУ лишил его лицензии.
Бюро экономической безопасности подозревает должностных лиц банка в содействии в уклонении от уплаты налогов игровому бизнесу на сумму 400 миллионов гривен.
Национальный банк решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать АО "АЙБОКС БАНК" из-за систематического нарушения требований закона о финансовом мониторинге.