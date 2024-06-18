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Графики отключений света во вторник отменили до 15:00

Вторник, 18 июня 2024, 10:08 - Артур Крыжный

Энергетики отменили действие стабилизационных отключений света во вторник, 18 июня, до 15:00. С 15:00 до 24:00 графики снова начнут действовать.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

"По информации от Укрэнерго, сегодня до 15:00 будем без отключений электричества. С 15:00 и до 24:00 графики стабилизационных отключений будут применяться снова", - говорится в сообщении.

В случае изменений энергетики проинформируют дополнительно.

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Экономическая правда.

энергетика Украина электроэнергия
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