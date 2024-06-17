Графики отключений света во вторник будут действовать в течение всех суток

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Из-за тяжелой ситуации в энергосистеме, во вторник, 17 июня, графики отключений будут действовать в течение всех суток.

Об этом сообщил генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко.

"Имеем достаточно серьезный дефицит на этой неделе. Завтра графики будут действовать в течение всех суток", - сообщил он.

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Коваленко отметил, что в то же время ситуация с равномерностью отключений значительно улучшилась.

"На прошлой неделе совокупное время стабилизационных отключений по Киеву составляло 12 ч. 20 мин. А вот на позапрошлой неделе город обесточивали аж на 52 ч. 45 мин", - добавил он.

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Напомним:

Зимой дефицит электроэнергии составит до 35%, в результате чего украинцы могут получать пять-шесть часов света в день.

До зимы в Украине можно восстановить 200-250 МВт генерации (или 7,1%) из необходимой потребности в 3,5 ГВт. Такие темпы создания новых генерирующих мощностей можно назвать "стахановскими".

Достаточно реально, что зимой украинцы могут получать пять-шесть часов света в день, но все будет зависеть от обстоятельств.

С 24 июня критическая инфраструктура получит приоритет в электроснабжении, а остальная электроэнергия будет распределена равномерно между областями.

Если Россия продолжит воздушные атаки по электростанциям в Украине, то, по худшему сценарию, зимой украинцы могут проводить до 20 часов в день без электричества и отопления.

Экономическая правда