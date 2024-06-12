ЄС запровадить мита на китайські електромобілі у розмірі до 25%

Європейська Комісія планує оголосити китайським виробникам електромобілів тимчасові тарифи, які можуть сягнути близько 25%.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

"Особа, знайома з дискусіями в Брюсселі, повідомила, що цифри ще не остаточні. Чиновники з кількох країн-членів ЄС заявили, що очікують, що тарифи становитимуть 25%, а деякі компанії можуть зіткнутися з ще вищими витратами на імпорт", - пише агентство.

Тарифи очікують ввести 4 липня, а Китай вже висловив готовність до відповідних заходів у сферах сільського господарства, авіації та автомобілів з великими двигунами.

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Акції, пов'язані з китайськими виробниками електромобілів, знизилися в Гонконзі напередодні рішення ЄС. Цього тижня акції Geely Automobile Holdings і Xpeng Inc. впали приблизно на 8%, в той час, як лідер сектора BYD Co. втратив близько 3%.

Хоча ці заходи спрямовані на китайських автовиробників, таких як BYD і Geely Automotive Holdings Ltd., вищі ставки - з нинішніх 10% - торкнуться і низки західних автовиробників, на чолі з Tesla, яка постачає Model 3 з Шанхаю в Європу, а також BMW AG і Renault SA.

Нинішній збір на імпорт легкових автомобілів з Європи до Китаю становить 15%.

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Нагадаємо:

Плани китайських автовиробників інвестувати в Європу не зупиняться через антисубсидійне розслідуванням ЄС щодо електромобілів китайського походження.

Volvo зі штаб-квартирою у Швеції, мажоритарним власником якої є китайський автовиробник Geely, розглядає плани перенесення виробництва деяких авто з КНР до Бельгії.

Китай готовий запровадити тарифи до 25% на імпортні автомобілі автовиробників ЄС та США на тлі ескалації торговельної напруженості.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден підвищує тарифні ставки на імпорт китайських товарів, серед яких напівпровідники, акумулятори, сонячні батареї та електромобілі.

Економічна правда.