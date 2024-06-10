Бахматюк проиграл апелляцию НБУ по 1,8 миллиарда рефинанса банка "Финансовая инициатива"

Олег Бахматюк эп

Киевский апелляционный суд 5 июня отказал в удовлетворении апелляционной жалобы экс-владельца банка "Финансовая Инициатива" Олега Бахматюка и оставил без изменений решение суда первой инстанции о взыскании с него как поручителя более 1,8 млрд грн в пользу НБУ.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

"Согласно постановлению апелляционного суда решение суда первой инстанции вступило в законную силу, что дает право Нацбанку получить исполнительные листы и начать процедуру принудительного взыскания средств с Олега Бахматюка в рамках исполнительного производства.

Взысканные во исполнение судебного решения средства будут направляться на погашение долга банка "Финансовая Инициатива" по кредиту рефинансирования", - заявил начальник управления правовой и судебной работы с проблемными активами Юридического департамента НБУ Сергей Бойко.

Реклама:

В Нацбанке напомнили, что банк "Финансовая Инициатива" в 2014 году заключил с НБУ договор о кредите рефинансирования для поддержания ликвидности на сумму 2 млрд грн.

"Олег Бахматюк, который был владельцем указанного финучреждения, в обеспечение возврата банком кредита рефинансирования заключил с Нацбанком договор поручительства. Таким образом он взял на себя личные обязательства по погашению задолженности финучреждения перед НБУ.

Поскольку владелец банка не выполнял взятые на себя обязательства по договору поручительства, Нацбанк обратился в Печерский районный суд города Киева с исковым заявлением о взыскании задолженности с Олега Бахматюка. Печерский районный суд города Киева 13 июля 2023 года принял решение о взыскании с Олега Бахматюка 1,8 млрд грн", - говорится в позиции Нацбанка.

Реклама:

Отмечается, что за время рассмотрения дела в суде за счет залогового имущества, предоставленного другими поручителями в обеспечение выполнения обязательств банка по договору рефинансирования, задолженность по кредиту частично погасили - на сумму около 200 млн грн.

Сейчас на рассмотрении Печерского райсуда города Киева остаются еще 6 дел по исковым заявлениям НБУ к Бахматюку по долгам "ВиЭйБи Банка" и "Финансовой Инициативы".

Общая сумма задолженности, которую Нацбанк взыскивает в судебном порядке с Бахматюка, составляет около 7,9 млрд грн, подчеркнули в НБУ.

Правление НБУ отнесло банк "Финансовая Инициатива" к категории неплатежеспособных 23 июня 2015 года, а "ВиЭйБи Банк" - 20 ноября 2014 года.

Напомним:

В суд направили обвинительный акт в отношении бывших бенефициарного владельца и председателя наблюдательного совета ПАО "ВиЭйБи Банк" - бизнесмена Олега Бахматюка и его сестры, которых обвиняют в незаконном завладении 1,2 миллиарда гривен стабилизационного кредита, выданного Нацбанком.

В августе прошлого года Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование по подозрению фактического владельца "ВиЭйБи Банка" (VAB банка) Олега Бахматюка и его сестры - бывшей главы наблюдательного совета банка.

В марте прошлого года Уголовный суд Вены отказал украинской прокуратуре в экстрадиции бизнесмена, владельца агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка в Украину по делу "ВиЭйБи банка" (VAB Банка).

Печерский районный суд принял решение взыскать с эксвладельца ПАО "Коммерческий Банк "Финансовая инициатива" Олега Бахматюка в качестве поручителя более 1,8 млрд грн в пользу Национального банка.

Экономическая правда