Миллиардера Бахматюка обязали выплатить Нацбанку 1,8 миллиарда

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Печерский районный суд принял решение взыскать с эксвладельца ПАО "Коммерческий Банк "Финансовая инициатива" Олега Бахматюка в качестве поручителя более 1,8 млрд грн в пользу Национального банка.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Решение суд принял 13 июля. Денежные средства будут взысканы банку "Финансовая Инициатива" по одному из предоставленных ранее и не возвращенных кредитов рефинансирования.

"Несмотря на многочисленные попытки Олега Бахматюка, а также связанных с ним компаний-нерезидентов уклониться от выполнения обязательств по возврату средств по договору рефинансирования, суд вынес справедливое решение по делу и удовлетворил исковые требования Национального банка в полном объеме", - отметил директор Юридического департамента Национального банка Александр Зима.

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Он добавил, что пока точку по этому делу ставить рано, однако принятие судом этого решения является определяющим событием по восстановлению нарушенных прав Национального банка. В регуляторе убеждены, что в случае его обжалования оно имеет все основания остаться в силе.

ПАО "Коммерческий Банк "Финансовая Инициатива" в 2014 году заключило с НБУ договор о кредите рефинансирования для поддержания ликвидности на сумму 2 млрд грн.

Бахматюк поручился за надлежащее исполнение банком обязательств по возврату кредита и заключил с Нацбанком договор поручительства. Следовательно, он взял на себя личные обязательства за погашение задолженности финансового учреждения перед Национальным банком.

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Поскольку взятые на обязательства не были исполнены, Национальный банк в 2017 году обратился в Печерский районный суд города Киева с исковым заявлением о взыскании с него задолженности. За счет залогового имущества, предоставленного имущественными поручителями в обеспечение выполнения обязательств банка "Финансовая Инициатива" по договору рефинансирования, произошло погашение задолженности по кредиту на сумму около 200 млн. грн.

Печерский районный суд города Киева рассматривает еще 6 дел по исковым заявлениям Национального банка к Олегу Бахматюку как поручителя по долгам ПАО "ВиЭйБи Банк" и ПАО "Коммерческий Банк "Финансовая Инициатива" по другим кредитам рефинансирования.

"Общая сумма задолженности Олега Бахматюка как поручителя перед Национальным банком составляет почти 8 млрд грн", – констатируют в НБУ.

Напоминаем:

Специализированная антикоррупционная прокуратура по материалам расследования НАБУ направила в суд дело о незаконном завладении 1,2 миллиарда гривен стабилизационного кредита "ВиЭйБи Банка" (VAB Банка).

В марте Уголовный суд Вены отказал украинской прокуратуре в экстрадиции бизнесмена, владельца агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка в Украине по делу "ВиЭйби банка" (VAB Банка).

Экономическая правда