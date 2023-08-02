Справа VAB банку: НАБУ завершило розслідування щодо Бахматюка та його сестри

Національне антикорупційне бюро завершило розслідування за підозрою фактичного власника "ВіЕйБі Банку" (VAB банку) Олега Бахматюка та його сестри - колишньої голови наглядової ради банку.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Ексвласника та колишню голову наглядової ради підозрюють в заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого НБУ, легалізації частини цих коштів та підбуренні до зловживання службовим становищем керівництвом НБУ.

Слідство встановило, що у жовтні 2014 року "ВіЕйБі Банк", віднесений до категорії проблемних банків, звернувся до НБУ з клопотанням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна.

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Попри те, що "ВіЕйБі Банк" не надав всіх необхідних для цього документів, правління Нацбанку всупереч вимогам законодавства погодило надання кредиту.

При цьому вартість нерухомості, переданої в заставу Нацбанку, завищили майже в 25 разів шляхом складення підроблених звітів про оцінку. Експертиза встановила, що реальна вартість заставленої нерухомості становить 72,62 млн грн на противагу 1,8 млрд грн, заявленим "ВіЕйБі Банком".

Знаючи про завищену вартість заставного майна та відсутність усіх необхідних документів, службові особи НБУ надали 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту "ВіЕйБі Банку" - на додачу до раніше вже отриманих від Нацбанку та неповернутих 3 млрд грн кредитів.

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За 40 днів потому, в листопаді 2014 року, НБУ визнав "ВіЕйБі Банк" неплатоспроможним. Із частиною отриманих коштів в розмірі 297,4 млн грн вчинено фінансові операції, спрямовані на маскування незаконного походження таких коштів.

Стабілізаційний кредит у 1,2 млрд грн, отриманий від НБУ терміном на два роки, "ВіЕйБі Банк" не повернув.

Нагадуємо:

Спеціалізована антикорупційна прокуратура за матеріалами розслідування НАБУ скерувала до суду справу про незаконне заволодіння 1,2 мільярда гривень стабілізаційного кредиту "ВіЕйБі Банку" (VAB Банку).

У березні Кримінальний суд Відня відмовив українській прокуратурі в екстрадиції бізнесмена, власника агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка в Україну в справі "ВіЕйбі банку" (VAB Банку).

У листопаді 2022 року Апеляційна палата ВАКС у справі щодо заволодіння 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту "ВіЕйБі Банку" заочно взяла під варту колишню голову наглядової ради банку Наталію Василюк, яка є сестрою власника "ВіЕйБі Банку" Олега Бахматюка.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід фігуранту гучної справи - ексголові правління - щодо заволодіння 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту "ВіЕйБі Банку".