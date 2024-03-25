Кредит для VAB банка: дело Бахматюка и его сестры передали в суд

В суд направили обвинительный акт в отношении бывших бенефициарного владельца и председателя наблюдательного совета ПАО "ВиЭйБи Банк" - бизнесмена Олега Бахматюка и его сестры, которых обвиняют в незаконном завладении 1,2 миллиарда гривен стабилизационного кредита, выданного Нацбанком.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

В рамках досудебного расследования было установлено, что в октябре 2014 года ПАО "ВиЭйБи Банк", который отнесен к категории проблемных банков, обратился в НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества.

Несмотря на то, что финучреждение не предоставило всех необходимых для этого документов, правление Нацбанка, вопреки требованиям законодательства, приняло его предложение.

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Стоимость недвижимости, которая была передана под залог НБУ, была завышена почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке. Уже в ходе досудебного следствия экспертизой было установлено, что реальная стоимость заложенной недвижимости составляет 72,62 млн грн, несмотря на 1,8 млрд грн, заявленных "ВиЭйБи Банком".

Как следствие, служащие НБУ предоставили "ВиЭйБи Банку" 1,2 млрд грн стабилизационного кредита.

Кроме этого, ранее этот банк уже получал от Нацбанка кредит на сумму 3 млрд грн., однако указанные средства так и не были возвращены. В ноябре 2014 года он был признан неплатежеспособным.

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Сейчас стабилизационный кредит в 1,2 млрд гривен, полученный от НБУ сроком на два года, так и не возвращен.

Напоминаем:

В августе прошлого года Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование по подозрению фактического владельца "ВиЭйБи Банка" (VAB банка) Олега Бахматюка и его сестры - бывшей главы наблюдательного совета банка.

В марте прошлого года Уголовный суд Вены отказал украинской прокуратуре в экстрадиции бизнесмена, владельца агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка в Украину по делу "ВиЭйБи банка" (VAB Банка).