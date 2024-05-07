Кабмін на місяць продовжив відстрочку від мобілізації за рішенням Мінекономіки
На місяць автоматично продовжили відстрочку від мобілізації, для тих, кому це передбачено за відповідним рішенням Міністерства економіки.
Про це повідомляє постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Відстрочка за рішенням Мінекономіки продовжується автоматично на ще 1 місяць для тих, у кого не закінчився строк відстрочки на момент прийняття рішення, тобто 7 травня.
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Нагадаємо:
Українська зернова асоціація (УЗА) звернулася до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та віце-прем’єрки - міністерки економіки Юлії Свириденко з проханням продовжити чинні бронювання військовозобов’язаних на три місяці, до врегулювання нормативної бази відповідно до нового закону про мобілізацію.