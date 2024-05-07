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Кабмін на місяць продовжив відстрочку від мобілізації за рішенням Мінекономіки

Вівторок, 7 травня 2024, 13:35 - Володимир Тунік-Фриз

На місяць автоматично продовжили відстрочку від мобілізації, для тих, кому це передбачено за відповідним рішенням Міністерства економіки.

Про це повідомляє постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Відстрочка за рішенням Мінекономіки продовжується автоматично на ще 1 місяць для тих, у кого не закінчився строк відстрочки на момент прийняття рішення, тобто 7 травня.

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Нагадаємо:

Українська зернова асоціація (УЗА) звернулася до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та віце-прем’єрки - міністерки економіки Юлії Свириденко з проханням продовжити чинні бронювання військовозобов’язаних на три місяці, до врегулювання нормативної бази відповідно до нового закону про мобілізацію.

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Мінекономіки Кабмін війна
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