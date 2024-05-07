Суд вчергове підтвердив неможливість повернення ПриватБанку ексвласникам – НБУ

Госпсуд міста Києва підтвердив неможливість повернення державного ПриватБанку колишнім власникам, закривши провадження за позовом колишніх акціонерів ПриватБанку Ігоря Коломойського та кіпрської компанії Triantal Investments Ltd.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України (НБУ).

"Ухвалою Господарського суду міста Києва від 7 травня 2024 року закрито провадження у справі про визнання недійсними договорів купівлі-продажу ПриватБанку, внаслідок укладення яких держава набула у власність 100% акцій банку в грудні 2016 року, та зобов’язання повернути колишнім акціонерам у власність акції банку.

Справа була відкрита за позовом колишніх акціонерів ПриватБанку Ігоря Коломойського та кіпрської компанії Triantal Investments Ltd до НБУ, Кабінету Міністрів, Міністерства фінансів, ПриватБанку, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб", - нагадали в НБУ.

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За словами начальника управління претензійно-позовної роботи юридичного департаменту НБУ Віктора Григорчука, суд закрив провадження у справі на підставі норм ЗУ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності" № 590-ІХ.

Відповідно до цього закону, провадження з такими позовними вимогами підлягають закриттю.

Позивачі сформували такі позовні вимоги, наслідком задоволення яких є повернення їм акцій банку, однак закон це прямо забороняє, що й констатував суд, пояснили в НБУ.

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У НБУ також нагадали, що відповідно до статті 41 ЗУ "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" після укладення договору купівлі-продажу акцій неплатоспроможного банку та їхньої передачі інвестору держава як інвестор не може бути позбавлена права власності на придбані нею акції банку, водночас такі акції не можуть бути витребувані на користь попереднього власника.

Наразі судами України закрито провадження в понад 30 судових справах за позовами пов’язаних із ПриватБанком осіб про визнання недійсними договорів купівлі-продажу ПриватБанку, заявили в Нацбанку.

Нагадаємо:

Велика Палата Верховного Суду 15 лютого 2023 року залишила в силі ухвалу Госпсуду міста Києва від 2 червня 2021 року, якою закрили провадження у справі за позовом колишнього голови правління та міноритарного акціонера ПриватБанку Олександра Дубілета про визнання недійсними договорів купівлі-продажу ПриватБанку.

Економічна правда