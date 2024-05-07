ЄС у новому пакеті санкцій проти РФ планує обмеження щодо 11 кораблів - Bloomberg

Єврокомісія запропонувала ввести обмеження щодо 11 суден, які сприяють здатності Росії вести її повномасштабну війну проти України.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо агентству Bloomberg.

Якщо запропоновані заходи схвалять держави-члени, то для кораблів буде закритий доступ до портів ЄС і якірних зон, а також ускладниться логістика для експлуатації цих суден.

Серед суден, які потраплять під санкції, чотири паливні танкери, два танкери для нафти, два газосховища, які використовують в проєкті ПАТ "Новатек" з перевалки зрідженого газу на півострові Камчатка, і вантажне судно.

Реклама:

Одним з суден є танкер під назвою Andromeda Star, який зазнав аварії під час перебування в Балтійському морі, та у якого виявили недійсну європейську страховку.

Ці пропозиції є частиною зусиль ЄС для припинення здатності РФ обходити обмеження ціни на російську нафту за допомогою використання "тіньового флоту".

Згідно з проєктом, з яким ознайомилося агентство, заборона стосуватиметься страхування та технічної допомоги. Європейським провайдерам також буде заборонено здійснювати перевантаження товарів з судна на судно.

Реклама:

У рамках того самого пакету санкцій, який стане 14-м для ЄС, Єврокомісія також запропонувала націлитись на кілька проєктів СПГ і заборонити перевалку російського СПГ з ЄС до третіх країн.

Санкції ЄС повинні бути схвалені одноголосно 27 державами-членами, і пропозиція може змінитися до того, як його остаточно затвердять.

ЗМІ раніше повідомили, що Єврокомісія надіслала до країн ЄС проєкт пропозиції 14-го пакета санкцій проти Росії, який містить, серед іншого, обмеження на імпорт СПГ з Росії, хоча повне ембарго не планується.

Європейська правда