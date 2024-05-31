В мае в бюджет поступило более 150 миллиардов налогов и сборов: план перевыполнили на 12 миллиардов
В мае 2024 года в общий фонд госбюджета поступило 151,6 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей. Платежи в бюджет были выше плана на 8,6% (+12 млрд грн).
Об этом сообщает Министерство финансов.
По итогам мая поступления платежей от Государственной налоговой службы (ГНС) составили 99,8 млрд грн, в том числе:
- 42 млрд грн - налог на прибыль предприятий;
- 20,2 млрд грн - налог на добавленную стоимость (собрано 32,8 млрд, возмещено - 12,7 млрд грн);
- 17,3 млрд грн - налог на доходы физических лиц и военный сбор;
- 11,4 млрд грн - акцизный налог;
- 5,8 млрд грн - рентная плата.
Платежи от Гостаможслужбы поступили в объеме 48,4 млрд гривен, добавили в Минфине.
Сообщается, что платежи в бюджет были выше плана на 8,6% (+12 млрд грн): Налоговая служба перевыполнила план на 6,6% (+6,2 млрд грн), Гостаможня - на 12,1% (+5,2 млрд грн).
"В целом, по оперативным данным, по итогам мая 2024 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 227,4 млрд грн налогов, сборов и других платежей. Кроме того, около 42 млрд грн (по состоянию на 31 мая) в виде ЕСВ поступило в фонды пенсионного и социального страхования", - говорится в сообщении.
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Экономическая правда