В мае в бюджет поступило более 150 миллиардов налогов и сборов: план перевыполнили на 12 миллиардов

В мае 2024 года в общий фонд госбюджета поступило 151,6 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей. Платежи в бюджет были выше плана на 8,6% (+12 млрд грн).

Об этом сообщает Министерство финансов.

По итогам мая поступления платежей от Государственной налоговой службы (ГНС) составили 99,8 млрд грн, в том числе:

42 млрд грн - налог на прибыль предприятий;

20,2 млрд грн - налог на добавленную стоимость (собрано 32,8 млрд, возмещено - 12,7 млрд грн);

17,3 млрд грн - налог на доходы физических лиц и военный сбор;

11,4 млрд грн - акцизный налог;

5,8 млрд грн - рентная плата.

Платежи от Гостаможслужбы поступили в объеме 48,4 млрд гривен, добавили в Минфине.

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Сообщается, что платежи в бюджет были выше плана на 8,6% (+12 млрд грн): Налоговая служба перевыполнила план на 6,6% (+6,2 млрд грн), Гостаможня - на 12,1% (+5,2 млрд грн).

"В целом, по оперативным данным, по итогам мая 2024 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 227,4 млрд грн налогов, сборов и других платежей. Кроме того, около 42 млрд грн (по состоянию на 31 мая) в виде ЕСВ поступило в фонды пенсионного и социального страхования", - говорится в сообщении.

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Война по новым ставкам. Какой эффект даст повышение налогов

Напомним:

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев подтвердил, что государство планирует повысить отдельные налоги для наполнения бюджета. Гетманцев говорит, что этот шаг является безальтернативным.

Из-за увеличения финансирования на военные нужды в правительстве обсуждают повышение ставок военного сбора и налога на добавленную стоимость (НДС).

В этом году Украина нуждается в около 3 миллиардов долларов внешнего финансирования ежемесячно.

Потребность Украины во внешнем финансировании для покрытия дефицита госбюджета в 2024 году составляет около 37,3 млрд долл США. При этом Украина нуждается еще в 9,5 млрд долларов США для финансирования первоочередных потребностей восстановления.

Экономическая правда