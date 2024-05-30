В правительстве объяснили, почему уже несколько дней нет отключений света

На данный момент плановые графики отключений не применяются, поскольку дефицит электроэнергии покрыли путем привлечения солнечной генерации, а также выхода из ремонта двух энергоблоков АЭС.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"Состояние украинской энергетики остается в центре нашего внимания. Благодаря солнечной генерации, а также выхода из ремонта двух энергоблоков атомных электростанций уже несколько дней плановые отключения потребителей не применяются. Но это не отменяет потребность системно экономить электроэнергию", - сообщил он.

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Если в системе снова будет зафиксирован значительный дефицит, "Укрэнерго" будет вынуждено вернуться к графикам отключений.

Напомним:

Предприятие может гарантировать себе работу без отключений в случае, если 80% электроэнергии от его потребления будет импортной.

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НКРЭКУ увеличила предельные цены на рынке электроэнергии для стимуляции импорта ночью.

Кроме того, правительство с 1 июня планировало повысить тариф для бытовых потребителей, потребляющих в месяц более 100 кВт, с 2,64 грн до 4,8 грн/кВт.

Планировалось, что тариф для населения увеличивается на 80%, до 4,8 грн/кВт. При условии потребления более 100 кВт в месяц.

Также планировалось, что для потребителей, потребляющих менее 100 кВт, тариф останется неизменным - 2,64 грн/кВт.

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Экономическая правда