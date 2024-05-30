Импорт электричества для бизнеса: правительство изменило условия неотключения

Предприятие может гарантировать себе работу без отключений в случае, если 80% электроэнергии от его потребления будет импортной.

Соответствующее постановление правительство приняло на своем заседании в четверг.

До этого бизнес гарантированно мог работать без отключений, если импортирует 30% от общего потребления в течение мая-сентября и 50% в течение октября-апреля.

Министр энергетики Герман Галущенко обосновывает такую инициативу необходимостью создания стимулов для привлечения импорта электричества и уменьшения дефицита электроэнергии.

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На сегодня разрешенный максимум на импорт электроэнергии из Европы составляет 1,7 ГВт или 40,8 ГВт-ч в сутки.

Напомним:

НКРЭКУ увеличила предельные цены на рынке электроэнергии для стимуляции импорта ночью.

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Кроме того, правительство с 1 июня планировало повысить тариф для бытовых потребителей, потребляющих в месяц более 100 кВт, с 2,64 грн до 4,8 грн/кВт.

Планировалось, что тариф для населения увеличивается на 80%, до 4,8 грн/кВт. При условии потребления более 100 кВт в месяц.

Также планировалось, что для потребителей, потребляющих менее 100 кВт, тариф останется неизменным - 2,64 грн/кВт.

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Экономическая правда