Импорт электричества для бизнеса: правительство изменило условия неотключения
Предприятие может гарантировать себе работу без отключений в случае, если 80% электроэнергии от его потребления будет импортной.
Соответствующее постановление правительство приняло на своем заседании в четверг.
До этого бизнес гарантированно мог работать без отключений, если импортирует 30% от общего потребления в течение мая-сентября и 50% в течение октября-апреля.
Министр энергетики Герман Галущенко обосновывает такую инициативу необходимостью создания стимулов для привлечения импорта электричества и уменьшения дефицита электроэнергии.
На сегодня разрешенный максимум на импорт электроэнергии из Европы составляет 1,7 ГВт или 40,8 ГВт-ч в сутки.
Напомним:
НКРЭКУ увеличила предельные цены на рынке электроэнергии для стимуляции импорта ночью.
Кроме того, правительство с 1 июня планировало повысить тариф для бытовых потребителей, потребляющих в месяц более 100 кВт, с 2,64 грн до 4,8 грн/кВт.
Планировалось, что тариф для населения увеличивается на 80%, до 4,8 грн/кВт. При условии потребления более 100 кВт в месяц.
Также планировалось, что для потребителей, потребляющих менее 100 кВт, тариф останется неизменным - 2,64 грн/кВт.
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Экономическая правда