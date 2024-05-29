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Уряд планує підвищити тариф на електроенергію для населення майже вдвічі - Forbes 

Середа, 29 травня 2024, 16:56 - Віктор Волокіта

Уряд планує з 1 червня підвищити тариф для побутових споживачів, які споживають на місяць понад 100 кВт, з 2,64 грн до 4,8 грн/кВт. 

Про це пише Forbes Україна, посилаючись на радника одного з членів уряду.

Видання повідомляє, що на засіданні уряду 30 травня буде розглянуто проєкт рішення, який передбачає зростання тарифу для населення на 80%, до 4,8 грн/кВт. За умови споживання понад 100 кВт на місяць, уточнив співрозмовник. 

За даними Forbes Україна, для споживачів, які споживають менш як 100 кВт, тариф залишиться незмінним – 2,64 грн/кВт. 

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"Проєкт рішення такий, але фінальне рішення може відрізнятись", – повідомив співрозмовник. 

Нагадаємо:

НКРЕКП збільшила граничні ціни на ринку електроенергії для стимуляції імпорту вночі.

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Економічна правда

тариф електроенергія Україна
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