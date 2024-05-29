Уряд планує підвищити тариф на електроенергію для населення майже вдвічі - Forbes 

Уряд планує з 1 червня підвищити тариф для побутових споживачів, які споживають на місяць понад 100 кВт, з 2,64 грн до 4,8 грн/кВт.

Про це пише Forbes Україна, посилаючись на радника одного з членів уряду.

Видання повідомляє, що на засіданні уряду 30 травня буде розглянуто проєкт рішення, який передбачає зростання тарифу для населення на 80%, до 4,8 грн/кВт. За умови споживання понад 100 кВт на місяць, уточнив співрозмовник.

За даними Forbes Україна, для споживачів, які споживають менш як 100 кВт, тариф залишиться незмінним – 2,64 грн/кВт.

Реклама:

"Проєкт рішення такий, але фінальне рішення може відрізнятись", – повідомив співрозмовник.

Нагадаємо:

НКРЕКП збільшила граничні ціни на ринку електроенергії для стимуляції імпорту вночі.

Реклама:

Економічна правда