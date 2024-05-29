Новости 29 мая: пакет помощи от Швеции, тариф на электричество для населения вырастет почти вдвое

О пакете помощи от Швеции. Швеция объявила о выделении Украине шестнадцатого пакета военной помощи, который станет крупнейшим для страны – его стоимость составит 13,3 млрд шведских крон (около 1,16 млрд евро).

О тарифе на электрику. Правительство планирует с 1 июня повысить тариф для бытовых потребителей, которые потребляют в месяц более 100 кВт, с 2,64 грн до 4,8 грн/кВт.

Об отключениях света. "Укрэнерго" заявило, что не прогнозирует отключение электроэнергии на четверг, 30 мая.

О медицинских робоплатформах для ВСУ. В Генштабе стремятся ускорить роботизацию украинской армии и заказывать больше наземных беспилотных платформ.

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О деньгах на закупку вооружения. Министр обороны Рустем Умеров анонсировал решение Кабмина о выделении дополнительных почти 370 млрд грн на закупку вооружения.

Эксклюзив ЭП

Сколько стоит древесина для фортификаций? Рассказываем на примере закупок в Харьковской области

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ЭП исследовала 8 тыс контрактов на закупку древесины. Оказывается, сеть частных поставщиков продавала ее государству в несколько раз дороже, чем государственные лесхозы. (укр)