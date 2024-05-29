Сколько стоит древесина для фортификаций? Рассказываем на примере закупок в Харьковской области

Лише з листопада у контрактах на поставку деревини почав з’являтися приватний бізнес – ФОП Чаус Ігор Олегович та ТОВ "Герц Індустрія". Їхні ціни перевищували ті, які пропонували державні лісгоспи, хоча і залишалися ринковими – близько 4,5 тис грн за кубометр. Як пояснює Синєгубов, контракти з приватниками включали в себе вартість логістики, тоді як з державними підприємствами – ні.

Разом із тим, наприклад, закупівля від 29 листопада у ТОВ "Герц Індустрія" здійснювалась на умовах "франко – нижній склад", тобто та ціна у 4,6 тис грн/кубометр включала доставку постачальником до свого нижнього складу (майданчик з дорогою). Далі покупець має забезпечити логістику самостійно.

До 2024 року ці ж умови доставки значилися у більшості укладених договорів на придбання деревини, в тому числі у державних лісгоспів. Наприклад, при закупівлі у Зміївського лісгоспу за 3,6 тис грн/кубометр.

У січні-лютому приватні компанії в торгах участі не брали, а повернулися у березні. До ФОП Чаус Ігор Олегович та ТОВ "Герц Індустрія" додалися ТОВ "Деревообробне підприємство "Восход", ТОВ "АТТ-БУД", ТОВ "САТИСБУД". Контрактів стало більше, ціни зросли, а держава з-поміж постачальників майже зникла.

Від початку 2024 року Харківщина почала зводити третю лінію оборони, чим ймовірно і пояснюється значно більша кількість контрактів на закупівлю деревини.

Збільшення попиту може частково пояснити зростання в ціні. Однак закупівля деревини для інженерних споруд по 8 тис грн за кубометр на декілька тисяч гривень перевищує ринкову вартість, визначену на торгах Української енергетичної біржі.

Питання до таких контрактів виникають не лише через високу ціну, а через той факт, що вони укладалися лише з одним постачальником – ТОВ "Деревообробне підприємство "Восход". І хоча в умовах цих договорів дійсно закладена вартість логістики, ціна деревини з повною доставкою може бути суттєво меншою. Наприклад, та ж Харківська ОДА у травні її купувала у Жовтневого лісгоспу на цих же умовах за 3,3 тис грн/кубометр.

Вартість доставки, із зрозумілих причин, залежить від відстані. Для прикладу, візьмемо один з договорів з ТОВ "Деревообробне підприємство Восход". Точна вартість закладеної в контракти логістики невідома, але її можна порахувати. За словами одного з підприємців у деревообробній галузі, доставка кубометру лісу на відстань у 100 км коштує близько 200 грн.

За тим договором Харківська ОДА купувала 81,5 кубометра деревини, на що витратили 660,4 тис грн – 8100 грн за кубометр. Перевезти увесь цей обсяг на 100 км коштуватиме 16,3 тис грн, а на 500 км – 81,5 тис грн. Якщо тільки цю деревину не везли з Закарпаття, то ціна у залишку без логістики мала бути співмірна з ринковою.

Служба безпеки вже почала розслідувати можливі зловживання у закупівлі деревини для фортифікацій. Як повідомляє Харківський антикорупційний центр, за версією слідства, кілька підприємств, підконтрольних одній групі осіб, купували деревину у державних підприємств та перепродавали її Харківській ОВА за завищеними цінами. Доставка, нібито здійснювалася з Дніпропетровщини.

Що з деревиною по всій країні

Приватні підприємства завжди продають деревину дорожче, ніж державні. Передусім, ймовірно, тому, що і самі закуповують ліс у лісгоспів. Відповідно, розрив в цінах зовсім незначний для лісу-кругляка, де переважно і присутні держпідприємства – різниця в ціні між ними і приватними компаніями становить лише кілька сотень гривень на кубометрі.

Натомість якщо поглянути на пиломатеріали, тобто вже оброблену деревину (наприклад, дошки), то тут розрив сягає 2,5 тис грн на кубометрі. Такий цінник у держпідприємств нижче ринкового, який становить близько 4 тис грн, і може свідчити про, наприклад, менші операційні витрати підприємства, гіршу якість, або зовсім не враховану логістику. Примітно також, що цінової різниці між прифронтовими та тиловими регіонами немає. "На куб пиломатеріалу йде приблизно 2-2,5 куба круглого лісу, що залежить від параметрів лісу, плюс – робота. Тобто ціну пиломатеріалу завжди треба множити на 2,5. Три тисячі – це дуже дешево. Орієнтовна ціна пиломатеріалу має бути близько 5 тисяч гривень за кубометр", – пояснює ЕП один з підприємців у деревообробній галузі. Проте навіть серед приватних компаній оброблена деревина в середньому коштує 6 тис грн. Є дорожче, але є і дешевше. Зрештою, пояснити такий розрив складно – чи це більша обробка приватними фірмами, чи це доставка, чи це подекуди завищені ціни на закупівлях. Факт лишається фактом – розрив між ціною обробленої деревини у держлісгоспів та бізнесу обліковується тисячами гривень.

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