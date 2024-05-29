Умеров анонсировал решение Кабмина о выделении дополнительных 370 миллиардов на закупку вооружения

Министр обороны Рустем Умеров анонсировал решение Кабмина о выделении дополнительных почти 370 млрд грн на закупку вооружения.

Об этом Умеров написал в Facebook.

"Вместе с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским постоянно проводим работу в прифронтовых регионах. Общаясь на местах с командирами бригад, именно здесь лучше всего чувствуются все потребности наших военных, на которые стараемся реагировать немедленно.

Изучаем новые возможности поддержки предприятий нашего ОПК для обеспечения логистических потребностей войска и своевременной отгрузки необходимого вооружения. Сейчас, в частности, работаем над решением Кабмина о выделении дополнительных почти 370 млрд грн на закупку вооружения", - заявил министр.

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Напомним:

Кабинет Министров выделил Главному управлению разведки Минобороны 749,7 млн грн из резервного фонда госбюджета.

За январь – март 2024 года расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 408,2 млрд грн. Реклама:

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Экономическая правда