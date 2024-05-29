Правительство планирует повысить тариф на электроэнергию для населения почти вдвое - Forbes 

Правительство планирует с 1 июня повысить тариф для бытовых потребителей, которые потребляют в месяц более 100 кВт, с 2,64 грн до 4,8 грн/кВт.

Об этом пишет Forbes Украина, ссылаясь на советника одного из членов правительства.

Издание сообщает, что на заседании правительства 30 мая будет рассмотрен проект решения, который предусматривает рост тарифа для населения на 80%, до 4,8 грн/кВт. При условии потребления более 100 кВт в месяц, уточнил собеседник.

По данным Forbes Украина, для потребителей, потребляющих менее 100 кВт, тариф останется неизменным - 2,64 грн/кВт.

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"Проект решения такой, но финальное решение может отличаться", - сообщил собеседник.

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