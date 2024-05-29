Государство начинает закупку медицинских робоплатформ для ВСУ

В Генштабе стремятся ускорить роботизацию украинской армии и заказывать больше наземных беспилотных платформ.

Об этом ЭП узнала на демонстрационных испытаниях медицинских робоплатформ, организованных Минстратегпромом.

"У нас уже есть школы, которые обучают военных пользоваться наземными робоплатформами. Мы понимаем, какие они должны иметь характеристики, с производителями уже работают наши медики. Сейчас мы стремимся к масштабированию. Уже есть ряд государственных контрактов с компаниями на хорошее количество этих машин. Часть из них подписана, часть - в процессе подписания. Позиция главкома такова, что мы должны ускорять этот процесс", - сказал ЭП заместитель главнокомандующего ВСУ Андрей Лебеденко.

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Военные говорят, что использование наземных робоплатформ будет сохранять жизнь защитникам, которые сегодня собственноручно эвакуируют раненых с поля боя.

"В районе Бахмута мы шли на штурм и у нас был один тяжелый раненый. На помощь вышло эвакуационное отделение из четырех военных. Россияне попали в эту группу, и вместо одного раненого у нас появилось пять. Вместо 30-40 минут эвакуация длилась 2,5 часа.

Сейчас мы стараемся максимально привлекать роботизированные системы, чтобы не рисковать нашими бойцами во время эвакуации раненых", - рассказала руководитель медицинской службы батальона „Волки Да Винчи" Алина Михайлова.

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ЭП

На демонстрационные испытания также пригласили послов из других государств. Цель - предложить партнерам купить эту технику для Сил обороны.

"Техники для медицинской эвакуации сейчас нет в достаточном количестве на фронте. Но наши производители имеют роботизированные платформы и броневики, которые могли бы уже завтра спасать жизни наших военных и гражданских. Мы пытаемся привлечь внимание иностранных партнеров, чтобы они покупали украинскую технику для украинской армии", - сказала заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Анна Гвоздяр

ЭП

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Экономическая правда.