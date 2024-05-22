Новости 22 мая: графики отключений света, украинцы приобрели облигаций на 1 триллион

Об отключениях света. Графики почасовых отключений 23 мая будут действовать для промышленных и бытовых потребителей на всей территории Украины с 00:00 до 24:00.

Об облигациях. С начала полномасштабного вторжения украинские граждане, бизнес, в том числе банки, приобрели на рыночных условиях облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на более 1 трлн гривен.

Об УЗ и бронировании. Укрзализныця просит правительство разрешить бронировать всех критических для перевозочного процесса работников, ведь по этим должностям уже есть дефицит. В то же время в УЗ уточнили, что об изменении правил речь не идет — компания просит правительство применить те же правила, что и для других критически важных предприятий, например, энергетических.

О большой приватизации. В Фонде госимущества заявили, что продажа первых объектов большой приватизации ожидается в июле-августе этого года. Среди главных объектов - Ocean Plaza, "Аэрок", гостиница "Украина" и "ОГХК".

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О военной помоши от Швеции. Правительство Швеции согласовало с проправительственной партией "Шведские демократы" программу дополнительной военной поддержки Украины на общую сумму 75 млрд крон (7,01 млрд долларов) в течение трех лет.

Эксклюзив ЭП

Украинский парадокс. Бизнес хочет безопасно работать и всех забронировать от мобилизации

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После вступления в силу новых правил мобилизации система бронирования работников переживает новый тест на стойкость и справедливость. Сможет ли государство его сдать? (укр)

Сколько стоит квадратный метр восстановления

Специалисты Dozorro проанализировали закупки построек многоэтажек на месте разрушенных россиянами домов. Оказывается, государству дешевле купить жилье на рынке, чем строить с нуля. (укр)