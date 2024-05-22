"ОГХК", Ocean Plaza и "Аэрок": в ФГИУ назвали стоимость объектов большой приватизации

В Фонде госимущества заявили, что продажа первых объектов большой приватизации ожидается в июле-августе этого года. Среди главных объектов - Ocean Plaza, "Аэрок", гостиница "Украина" и "ОГХК".

Об этом в интервью Forbes Украина заявил глава ФГИУ Виталий Коваль.

По его словам, Фонд государственного имущества ожидает перевыполнить план в 4 млрд грн - под большую приватизацию подпадают активы стоимостью более 250 млн грн.

Коваль уточнил, что ФГИУ готовит к приватизации следующие крупные объекты: Ocean Plaza (стартовая цена 1,65 млрд грн), производитель газобетона - компания "Аэрок" (960 млн грн), гостиница "Украина" (1,05 млрд грн), производитель титанового сырья - "Объединенная горно-химическая компания" (3,9 млрд грн).

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Глава ФГИУ отметил, что сейчас семь различных бизнес-групп, которые интересовались "ОГХК" до войны, на словах подтверждают свою заинтересованность.

План приватизации на 2024 год - 4 млрд грн, но "внутренняя цель - намного больше", добавил Коваль.

Напомним:

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В ФГИУ заявляли, что в планы большой приватизации ФГИУ вошли три государственные компании: "Объединенная горно-химическая компания ("ОГХК"), „Одесский припортовый завод" ("ОПЗ") и „Центрэнерго".

Фонд госимущества зарегистрировал в госсобственности и получил в управление компанию "Аэрок", которая ранее принадлежала через "Группу ЛСР" (РФ) подсанкционному российскому олигарху Андрею Молчанову, планирует приватизацию компании в 2024 году.

Фонд государственного имущества провел первое заседание аукционной комиссии по продаже государственной доли в ООО ""Инвестиционный союз "Лыбидь" (ТРЦ "Ocean Plaza" в Киеве). Стартовую цену на госдолю установили на уровне 1,65 миллиарда гривен.

Фонд государственного имущества планирует выставить на приватизацию гостиницу "Украина" в Киеве.

Экономическая правда