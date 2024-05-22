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23 мая графики отключения света будут действовать по всей Украине в течении суток 

Среда, 22 мая 2024, 19:15 - Анастасия Дячкина

Графики почасовых отключений 23 мая будут действовать для промышленных и бытовых потребителей на всей территории Украины с 00:00 до 24:00. 

Об этом сообщили в "Укрэнерго". 

Энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается.

 
Укрэнерго

Причина продления срока действия ограничений – прогнозируемая плотная облачность в большинстве регионов Украины, из-за которой солнечные электростанции будут вынуждены снизить производство электроэнергии. Соответственно, в энергосистеме увеличится объем дефицита. 

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"Отключения могут быть применены при превышении определенных лимитов объемов потребления, которые Диспетчерский центр Укрэнерго каждый вечер доводит до каждого облэнерго. Информацию, когда будут применены отключения в регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях", – напомнили в Укрэнерго. 

Напомним: 

22 мая стабилизационные отключения в Киеве, Киевской, Одесской, Донецкой, Днепропетровской областях начнут действовать с 19:00, по указанию Укрэнерго.

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Экономическая правда

Укрэнерго электроэнергия энергетика
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