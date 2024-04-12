ФГИУ установил стартовую цену госдоли ТРЦ Ocean Plaza: когда планируется приватизация

Ocean Plaza

Фонд государственного имущества провел первое заседание аукционной комиссии по продаже государственной доли в ООО ""Инвестиционный союз "Лыбидь" (ТРЦ "Ocean Plaza" в Киеве). Стартовую цену на госдолю установили на уровне 1,65 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

Отмечается, что аукционная комиссия установила стартовую цену и разработала условия продажи этого актива. Государственную долю в уставном капитале выставят на электронный аукцион с условиями через систему Prozorro.

Так, стартовая цена, установленная аукционной комиссией, составляет 1 651 633 236 грн.

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В Фонде госимущества объяснили, что поскольку доля является объектом большой приватизации, стартовая цена и условия ее продажи должны быть утверждены Кабмином. Сейчас ФГИУ должен подготовить и внести на рассмотрение правительства согласованный проект соответствующего решения.

"ТРЦ "Ocean Plaza" - актив со многими преимуществами: местоположение, большая площадь, хорошее техническое состояние и тому подобное. Это готовый бизнес и уверен, что объект быстро найдет нового проукраинского владельца", - отметил председатель ФГИУ Виталий Коваль

Дату проведения аукциона по продаже доли установят сразу после утверждения Кабинетом Министров Украины стартовой цены и условий продажи объекта.

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Средства, полученные от продажи актива, будут зачислены в госбюджет, а затем в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

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Напоминаем:

В январе Кабинет министров Украины включил в перечень объектов большой приватизации 66,65% акций в уставном капитале ТРЦ Ocean Plaza в Киеве.