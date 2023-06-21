"ОГХК", "ОПЗ" и "Центрэнерго" запланированы к большой приватизации

Глава Фонда госимущества (ФГИУ) Рустем Умеров заявил, что в планы большой приватизации ФГИУ вошли три государственные компании: "Объединенная горно-химическая компания ("ОГХК"), "Одесский припортовый завод" ("ОПЗ") и "Центрэнерго".

Об этом говорится в дайджесте SOE Weekly для ЭП.

Ранее аналитики SOE Weekly сообщали, что восстановление большой приватизации является одним из приоритетов правительства на 2023 год.

"ОПЗ", расположенный в городе Южный Одесской области, является крупным производителем аммиака и карбамида. В последние годы предприятие работало по давальческой схеме, по которой частная компания поставляет на "ОПЗ" газ, который госкомпания перерабатывает в удобрения и возвращает их поставщику газа. По этой схеме поставщик является владельцем как газа, так и удобрений. "ОПЗ" не платит за газ, а лишь получает плату за переработку.

"ОПЗ" отправлялся на приватизацию как минимум с 2009 года. После Революции Достоинства его определили флагманом большой приватизации, однако три попытки продать "ОПЗ" не увенчались успехом.

"ОГХК" ранее реализовывала продукцию более чем в 30 стран мира и была одним из крупнейших в мире производителей титанового сырья, занимая 4% мирового рынка по объемам добычи титановой руды. В 2021 году ФГИУ, который на тот момент возглавлял Дмитрий Сенниченко, трижды откладывал его приватизацию.

Ранее сообщалось, что 23 марта 2023 года Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) заявили, что разоблачили преступную группу под руководством Сенниченко, которая в течение 2019-2021 годов присвоила более 500 млн грн с "ОПЗ" и "ОГХК". По данным НАБУ, члены преступной группировки, контролируя "ОПЗ", получили выгоду на сумму 2 млрд грн.

"Центрэнерго" также запланировано к приватизации. В 2018 году ФГИУ планировал провести приватизационный аукцион по продаже государственного пакета акций "Центрэнерго" (78,2%) по стартовой цене 5,9 млрд грн, но позже отменил аукцион из-за несоответствия поданной участниками документации требованиям законодательства.

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Экономическая правда