ФГИУ планирует приватизацию газобетонных заводов, которые ранее принадлежали российскому олигарху Молчанову

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Фонд госимущества (ФГИУ) 2 ноября зарегистрировал в госсобственности и получил в управление компанию "Аэрок", которая ранее принадлежала через "Группу ЛСР" (РФ) подсанкционному российскому олигарху Андрею Молчанову, планирует приватизацию компании в 2024 году.

Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

Отмечается, что "Аэрок" - производитель газобетонных блоков, который имеет два завода в Киевской области (в городах Обухов и Березань). На завершающей стадии строительство третьего предприятия в г. Стрый (Львовская область). Производство остановлено в июле 2022 года.

"Санкционный "Аэрок" - это объект большой приватизации. Среди первоочередных шагов ФГИУ к продаже актива - проведение полной инвентаризации, возобновление производства и принятие мер по улучшению инвестиционной привлекательности", - заявили в ФГИУ.

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"Менеджмент "Аэрок" должен реализовать дорожную карту по восстановлению работы заводов. Мы должны предложить потенциальным инвесторам эффективно работающее предприятие.

Мы стремимся обеспечить, чтобы бывшие российские активы, такие как "Аэрок", работали на украинскую экономику. ФГИУ планирует провести прозрачную приватизацию этого предприятия в 2024 году", - заявил и.о. главы ФГИУ Александр Федоришин.

В Фонде отметили, что зарегистрировали "Аэрок" в государственной собственности на основании решения Высшего антикоррупционного суда Украины, которое вступило в силу в октябре.

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По данным Офиса генпрокурора, "Группа ЛСР" способствует ведению войны, платя налоги и сборы в госбюджет РФ в значительных объемах, а также активно участвует в ипотечных программах по обеспечению жильем участников так называемой "СВО", инвестирует в строительство жилья для военнослужащих государства-агрессора, добавили в ФГИУ.

Напомним:

Апелляционная палата ВАКС подтвердила законность решения о национализации компании "Аэрок", конечным владельцем которой является группа ЛСР российского олигарха Андрея Молчанова.

В августе Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции и взыскал в доход государства 100% корпоративных прав производителя стройматериалов ООО "АЭРОК", конечным владельцем которых является Группа ЛСР российского олигарха Андрея Молчанова.

"АЭРОК" владеет двумя газобетонными заводами на Киевщине - в Обухове и Березани.

Прибыль, которую получало украинское ООО "АЭРОК", направляли в виде дивидендов и роялти в так называемую "материнскую компанию" из России.

Активы компании арестовали и передали в управление АРМА.

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Экономическая правда