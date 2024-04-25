НБУ рассматривает снятие ограничений на вывод валюты для обслуживания старых долгов - Пышный

Глава Нацбанка Андрей Пышный заявил, что регулятор рассматривает возможности снятия ограничений на вывод валюты для обслуживания старых долгов.

Об этом он сообщил, отвечая на вопрос корреспондента ЭП, во время брифинга относительно решения Правления по монетарной политике.

"Сейчас мы видим наличие достаточных предпосылок для того, чтобы продолжить процесс валютной либерализации в соответствии с той стратегией, которая была утверждена в рамках нашего взаимодействия с МВФ", - рассказал Пышный.

Пышный подчеркнул, что эта стратегия построена не на календарном графике, а на предпосылках, достижение которых позволяет Нацбанку делать следующие шаги по смягчению введенных валютных ограничений.

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По его словам, в НБУ видят основания для того, чтобы завершить первый этап, который предусматривает определенные послабления в отношении новых дивидендов, отмену запрета на импорт услуг и валютную либерализацию в возможности обслуживания старых долгов.

Он добавил, что НБУ находится на финальном этапе калибровки принятия этих решений, о которых регулятор объявит в ближайшее время.

Сейчас большинство валютных ограничений, которые НБУ ввел в начале большой войны, продолжают работать. Среди которых запрет для частного бизнеса переводить валюту за границу, даже если речь идет о погашении внешних долгов и даже если это долги крупных компаний.

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Для крупного бизнеса снятие соответствующих ограничений позволит обслуживать свои внешние кредиты и еврооблигации.

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Экономическая правда.