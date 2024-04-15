Новости 15 апреля: в Кривом Роге аварийное отключение света, НПЗ России возобновляют работу

О Кривом Роге. Энергетики в Кривом Роге провели аварийное отключение света фактически по всему городу - больницы и критическая инфраструктура перешла на генераторы.

О НПЗ РФ. Россия смогла быстро отремонтировать некоторые из ключевых нефтеперерабатывающих заводов, которые подверглись ударам украинских беспилотников. Так, мощности российских НПЗ, простаивавшей из-за атак, сократились до около 10% с почти 14% в конце марта.

Об экспортном ПСО. Кабмин признал утратившим силу постановление №775 об "экспортном ПСО" (возложение специальных обязанностей) на рынке электроэнергии.

Об Ашане. Компания Ceetrus, которая входит в структуру французской сети гипермаркетов "Ашан", закрыла сделку о продаже своих активов в России.

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Об АЭС. "Энергоатом" начал проект по возведению энергоблоков ХАЭС-5 и ХАЭС-6 по американской технологии АР1000 Westinghouse на Хмельницкой АЭС. Уже заложен первый куб бетона энергоблока №5.

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